КАЗАНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Разработчик первого российского электромобиля "Атом" компания "Кама" подписала соглашение о намерениях с китайской компанией CTTIC Stones на полях III международного форума "Ростки" в Казани.

В подписании соглашения также участвовала глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

"[Соглашение] будет касаться развития деятельности компании "Атом" и сотрудничества с китайскими технолгическими партнерами", - сказал ТАСС гендиректор компании "Кама" Игорь Поваразднюк после подписания.

Он отметил, что экспорт в Китай или присутствие компании на китайском рынке может рассматриваться как один из долгосрочных этапов сотрудничества в рамках соглашения, однако на первом этапе речь идет о взаимодействии с технологическими партнерами и поставщиками.

Разработка электромобиля "Атом" ведется с 2021 года, в мае 2023 года был представлен первый функциональный прототип в Москве. Серийное производство и продажи электрокара планируется начать в 2025 году. Компания "Кама" - производитель "Атома" - была основана в августе 2021 года.

О форуме

Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа. Деловая программа включает порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. Участники обсудят вопросы экономики, промышленности, образования, культуры, финансы и инвестиции, вопросы развития транспортных коридоров, сельского хозяйства, туризма и других направлений сотрудничества. Ожидается порядка 10 тыс. участников.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.