Глава Российского союза промышленников и предпринимателей также отметил перспективы совместных проектов в формате Большого Евразийского партнерства

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Сотрудничество с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) дает представителям бизнеса Республики Южная Осетия возможность доступа к рынкам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое мнение в преддверии первого международного экономического форума в Южной Осетии "Горизонты инвестиций" выразил глава РСПП Александр Шохин, который также примет участие в мероприятии.

"Через сотрудничество с РСПП и его компаниями-членами бизнес в Южной Осетии получает прямой доступ к рынкам ЕАЭС. Мы также видим перспективы совместных проектов в формате Большого Евразийского партнерства (БЭП)", - цитируют Шохина организаторы форума.

Отмечается, что участие в мероприятии Шохина отражает "растущий интерес российского бизнеса к развитию взаимовыгодных экономических связей с Южной Осетией". Кроме того, организаторы сообщили, что в повестку форума войдут вопросы расширения инвестиционного взаимодействия, поддержки технологических проектов, развития финансовых инструментов, туризма, молодежных инициатив и предпринимательства, а также обсуждение долгосрочных программ модернизации и устойчивого роста экономики Южной Осетии.

Уточняется, что форум пройдет в Цхинвале с 18 по 20 сентября. Участие в нем примут президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба, представители администрации президента РФ, Российского экспортного центра, Центрального Банка РФ, а также делегации российских регионов. Среди гостей мероприятия ожидаются и представители ВТБ, ПСБ, ВЭБ РФ, а также участники бизнес-ассоциаций России и Южной Осетии.

