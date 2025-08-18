Сумма штрафа составляет 3,8 млн рублей

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Таганский суд Москвы признал виновным Google в нарушении ограничения доступа к информации и назначил компании штраф в размере 3,8 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Гугл ЛЛС (Google LLC) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ), судом назначен штраф в 3,8 млн рублей", - сообщили в суде.