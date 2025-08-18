В европейских странах произошел масштабный сбой в работе YouTube

В частности, в Германии зафиксировали перебои в работе видеохостинга 19,5 тыс. человек

БЕРЛИН, 18 августа. /ТАСС/. Масштабный сбой в работе видеохостинга YouTube зафиксирован в ряде европейских стран. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Больше всего жалоб наблюдается в Германии. Там почти 19,5 тыс. человек зафиксировали перебои в работе видеохостинга. 87% пользователей сообщили о проблемах с просмотром видео, 8% - о трудностях с подключением к серверу, у 3% не работает приложение.

По данным Downdetector, значительные перебои в работе сервиса также наблюдаются в Великобритании, Италии и Франции.