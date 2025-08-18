В ДНР ускорят выдачу субсидий аграриям на фоне снижения урожайности

Речь идет о компенсации части средств на закупку горюче-смазочных материалов, удобрений и посевного материала, сообщил министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Артем Крамаренко

ДОНЕЦК, 18 августа. /ТАСС/. Власти ДНР намерены максимально сократить срок выдачи субсидий аграриям на фоне снижения урожайности из-за засушливой погоды, сообщил вице-премьер республики - министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Артем Крамаренко во время прямого эфира.

"Такие сильные явления, которые у нас отобразились - схождение почвенной и воздушной засухи, негативно отобразились на развитии культур, они находились в угнетенном состоянии, - сказал Крамаренко. - Для того, чтобы поддержать их (аграриев), у нас в рамках программы социально-экономического развития действуют отдельные меры господдержки - это компенсации части понесенных затрат на проведенные агротехнологические работы. <…> Мы постараемся максимально сократить сроки между выдачей и получением субсидий".

Он добавил, что речь идет о компенсации части средств на закупку горюче-смазочных материалов, удобрений и посевного материала. По словам Крамаренко, урожайность в этом году ожидается "гораздо ниже, чем в предыдущие годы". Еще одной мерой поддержки аграриев может стать режим чрезвычайной ситуации, который региональный Минсельхоз намерен инициировать для отсрочки выплаты кредитов и лизинга сельхозтоваропроизводителями.

8 августа Крамаренко сообщил, что в регионе выработают дополнительные меры поддержки аграриев в условиях повреждения сельхозкультур из-за неблагоприятной погоды.