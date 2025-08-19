Это не касается работников региональных и муниципальных учреждений, уточнил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Очередная корректировка окладов для отдельных категорий работников, финансируемых из федерального бюджета, намечена на осень 2025 года. Об этом рассказал ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция "Единая Россия").

"Правительством РФ принято распоряжение от 1 августа 2025 года, в соответствии с которым с 1 октября на 7,6% увеличиваются оклады работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Речь идет о сотрудниках, выполняющих трудовые обязанности в организациях, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти. Повышение затронет, в частности, персонал в сфере здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, научных и архивных учреждений. Также индексация предусмотрена для гражданского персонала, проходящего службу в воинских частях и иных структурах, в которых предусмотрена военная или приравненная к ней служба", - перечислил он.

Механизм расчета повышения основан на норме Трудового кодекса РФ, которая обязывает работодателей обеспечивать рост заработной платы в связи с увеличением потребительских цен, однако на практике индексация в госсекторе производится централизованно по решению правительства, пояснил парламентарий. "В данном случае индекс установлен в размере 7,6% от текущего должностного оклада, без учета стимулирующих и компенсационных выплат. Формально повышение заработной платы направлено на компенсацию инфляционных потерь, зафиксированных в текущем году, и отражает бюджетную политику по сохранению уровня оплаты труда в государственном секторе", - уточнил Говырин.

Повышение не касается работников региональных и муниципальных учреждений, констатировал он. "В их отношении индексация заработной платы может быть произведена только по решению соответствующего субъекта РФ или органа местного самоуправления. Это означает, что, несмотря на общий тренд повышения доходов в федеральной системе, ситуация по регионам будет неоднородной. Также индексация не затрагивает работников частных организаций, в которых вопрос пересмотра окладов решается исключительно на основании внутренних нормативных актов и коллективных договоров", - рассказал депутат.

Дополнительно стоит отметить, что к 1 октября 2025 года Минобороны России предложило установить повышение денежного довольствия военнослужащих на аналогичную величину - 7,6%, сообщил он. "Соответствующий проект постановления еще не прошел все стадии согласования, и на данный момент принятый уровень индексации составляет 4,5%. Официально закрепленное повышение заработной платы с осени 2025 года на данный момент касается исключительно федеральных бюджетников, входящих в категории, перечисленные в распоряжении правительства", - заключил Говырин.