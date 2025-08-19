Ухудшение ситуации с платежной дисциплиной связано с финансовыми сложностями самих контрагентов, сообщили исследователи индекса RSBI совместно с "ПСБ аналитика", НАФИ и Magram market research

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Российские компании стали чаще фиксировать недобросовестное поведение контрагентов, но при этом позитивно оценивают бизнес-образование. Об этом говорится в июньском исследовании индекса RSBI, который совместно публикуют "ПСБ аналитика", аналитический центр НАФИ и Magram market research (материалы есть в распоряжении ТАСС).

По данным опроса, 1 767 предпринимателей, 15% бизнесов отметили, что случаи мошенничества участились - показатель, сопоставимый с уровнем 2020 года. "МСП в основном чаще сталкивались с нарушениями платежных договоренностей: 75% компаний, имевшим дело с недобросовестными контрагентами, сильно задерживали оплату, а 58% - не заплатили вовсе", - указано в исследовании.

Авторы отметили, что ухудшение ситуации с платежной дисциплиной связано, скорее, не столько с намеренным уходом от выполнения обязательств контрагентами, сколько с финансовыми сложностями самих контрагентов.

При этом растет число предпринимателей, которые не сталкивались с подобными проблемами: 43% респондентов сообщили об отсутствии случаев мошенничества, что стало возможным благодаря профилактическим мерам и проверке партнеров перед началом сотрудничества.

Ситуация с бизнес-обучением

Другой темой исследования стало бизнес-образование. В июне лишь 24% предпринимателей сообщили, что получили дополнительное бизнес-образование, что вдвое меньше, чем четыре года назад. Наиболее активно обучались представители производственного сектора.

В целом, в 2025 году компании положительнее оценили сферу бизнес-образования, чем в 2021 году. Позитивный взгляд имеют 83% опрошенных, в том числе 39% МСП считают, что полученные бизнес-компетенции были очень полезны и применяются на практике.