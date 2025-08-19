В ОП предложили отложить ограничение выдачи в МФО одного займа до 2030 года

Такое решение требует общественного обсуждения из-за закредитованности россиян и наличия в регионах нелегальных заемщиков, пояснил член комиссии по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Ограничение выдачи больше чем одного займа в руки в микрофинансовых организациях (МФО) требует общественного обсуждения и отсрочки минимум до 2030 года по ряду причин, в частности, закредитованности россиян и наличия в регионах нелегальных заемщиков. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Наиболее оптимальным является отсрочка на введение подобной меры как минимум до 2030 года с учетом обсуждения данной проблемы на площадке Общественной палаты РФ", - сказал Машаров.

По его словам, к введению таких ограничений следует подходить не только с позиции ужесточения требований к деятельности МФО, а с учетом социально-экономической обстановки в каждом субъекте России, закредитованности населения, информации от правоохранительных органов о наличии в регионе так называемых "черных" кредиторов.

"Реализация подобных инициатив может привести к обратному эффекту, к росту нелегального кредитования, следовательно, к увеличению криминогенной обстановки, а также расцвета мошеннических схем по выкупу таких нелегальных займов преступными группами", - считает Машаров.

Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что россиянам запретят брать больше одного займа в руки в МФО со следующего года. При выдаче займа также введут период охлаждения на три дня и снизят уровень максимальной переплаты с 130 до 100%. Чтобы предотвратить переход россиян к "черным" кредиторам, регулирование в этой сфере тоже ужесточат.