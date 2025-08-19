Японская SoftBank вложит $2 млрд в акции Intel

Корпорация сообщила, что инвестиции соответствуют долгосрочному плану развития, нацеленному на продвижение передовых технологий и технологий, связанных с ИИ

ТОКИО, 19 августа. /ТАСС/. Японская корпорация SoftBank вложит $2 млрд в акции американской компании Intel. Об этом объявила японская компания.

"Вложение пройдет на фоне приверженности Intel и SoftBank осуществлению инвестиций в развитие передовых технологий и полупроводников в США", - говорится в заявлении, опубликованном SoftBank. Также подчеркивается, что инвестиции японской корпорации в Intel отвечают долгосрочному плану развития, нацеленному на продвижение передовых технологий и технологий, связанных с ИИ.