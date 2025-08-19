Новая модель на 179 мм длиннее и на 44 мм выше предыдущей при такой же ширине, цена составила $47 тыс

ШАНХАЙ, 19 августа. /ТАСС/. Обновленный шестиместный электрокроссовер Tesla Model Y L поступил в продажу в КНР, стоимость автомобиля составляет 339 тыс. юаней ($47 тыс.), следует из данных на сайте автопроизводителя. Отмечается, что оформить заказ можно уже сейчас, однако поставки начнутся в сентябре.

По сравнению со стандартной версией Model Y новинка на 179 мм длиннее и на 44 мм выше, а ширина осталась прежней: длина Model Y L составляет около 4,98 м, ширина - 1,92 м, а высота - 1,67 м. Полноприводный кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды и развивает максимальную скорость 201 км/ч. Запас хода электромобиля по китайскому стандарту CLTC составляет 751 км. Автомобиль производится на заводе Tesla Gigafactory в Шанхае.

Продажи Tesla в КНР за полгода упали на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания продала 263 тыс. автомобилей, включая 171 тыс. Model Y. Этот автомобиль оказался на третьем месте по популярности в КНР, согласно данным Ассоциации легковых автомобилей Китая.

В Шанхае расположен завод по выпуску электромобилей Tesla. Соглашение о его строительстве было подписано в июле 2018 года. Первая очередь предприятия, расположенного в районе Линьган Шанхайской пилотной зоны свободной торговли, была построена всего за один год к концу 2019 года. Общие инвестиции в данный проект составят порядка 50 млрд юаней (около $7 млрд).

На предприятии в Шанхае собираются седан Model 3 и кроссовер Model Y. С октября 2020 года Model 3 китайской сборки экспортируется в страны Европы.