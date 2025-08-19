НБКИ: число выданных потребкредитов снизилось на 46,5% в годовом сравнении

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Количество выданных потребительских кредитов в июле текущего года сократилось на 46,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,56 млн (в июле 2024 г. - 2,92 млн), сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с предыдущим месяцем количество выданных потребкредитов, наоборот, увеличилось - на 13,1%.

Среди 30 регионов - лидеров в данном сегменте розничного кредитования наибольшее количество выданных потребительских кредитов в июле 2025 г. было отмечено в Москве (105 тыс.), Московской области (93,3 тыс.), Краснодарском крае (64,7 тыс.), а также в Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (56,2 тыс.) и Свердловской (53,8 тыс.) областях.

При этом наиболее серьезная динамика увеличения числа выданных потребкредитов в июле этого года по сравнению с июнем зафиксирована в Республике Саха (Якутия) (+21,4%), Кемеровской области (+15,8%), Забайкальском крае (+15,1%), а также в республиках Башкортостан (+15%) и Татарстан (+15%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных потребкредитов за месяц выросло на 11,7% и 11,4% соответственно.

"Рост выдачи потребительских кредитов наблюдается три последних месяца, однако это все равно почти в два раза меньше, чем было выдано за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить, что с конца 2024 года темпы потребкредитования в целом остаются примерно на одном уровне (1,2-1,6 млн в месяц), что свидетельствует об определенной стабилизации и некотором восстановительном росте. При этом одной из причин увеличения количества выданных кредитов наличными в июле 2025 года стала корректировка банками своих ставок в сторону уменьшения - средняя ПСК по потребкредитам в этом месяце сократилась сразу на 4 п. п.", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.