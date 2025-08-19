На предприятиях создадут не менее 450 рабочих мест

КРАСНОЯРСК, 19 августа. /ТАСС/. Порядка 15 предприятий малого и среднего бизнеса планируют разместить до 2032 года в первом в Хакасии индустриальном парке "Ташеба". Планируется, что предприятия будут создавать импортозамещающую продукцию, будет создано не менее 450 рабочих мест, сообщили ТАСС в министерстве экономического развития республики.

Индустриальный парк "Ташеба" был запущен в начале текущего года. Сейчас его резидентами являются четыре компании, занимающиеся производством удобрений и химической продукции.

"В период до 2032 года на территории индустриального парка "Ташеба" планируется размещение до 15 предприятий малого и среднего бизнеса, виды деятельности которых будут направлены на импортозамещение и соответствовать специализации парка: обрабатывающая промышленность с приоритетным размещением предприятий по переработке полезных ископаемых и металлообработке, в соответствии с отраслями перспективной экономической специализациии Республики Хакасия и сопутствующими видами деятельности - упаковка, хранение, погрузка/выгрузка сыпучих материалов, а также [планируется] создать не менее 450 рабочих мест", - сообщили в министерстве.

В долгосрочной перспективе также планируется расширение индустриального парка и освоения прилегающей территории, для размещения новых инвесторов. Всего в создание индустриального парка было вложено около 1 млрд рублей, из них половина пришлось на бюджетные средства, а остальная часть на инвестиции управляющей компании "ТрансАренда" (порядка 450 млн рублей) и средства первых резидентов (около 5 млн рублей).