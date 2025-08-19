Россия создает предпосылки для роста числа этого типа транспорта, подчеркнул председатель союза китайских предпринимателей

КАЗАНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Китайские компании делают упор на развитие технологий электротранспорта, что с учетом интересов России создает предпосылки для роста числа китайских электромобилей на российском рынке. Такое мнение высказал на сессии, посвященной перспективам двухстороннего сотрудничества в автомобилестроении и спецтехнике председатель союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

"Китай активно развивает автомобили на новых источниках энергии, в том числе на электричестве. Российское правительство приняло стратегию до 2030 года, согласно которой доля электромобилей может достигнуть 30%. Поэтому есть объективные предпосылки для роста числа электромобилей, которые могли бы из Китая отправиться в Россию", - предположил он.

По итогам 2024 года доля китайских автомобилей на российском рынке превысила 15%, а в продажах новых автомобилей по итогам года китайские бренды заняли 60% общего объема, приводил в начале года статистику Новгородский университет. При этом в РФ остаются наиболее популярными автомобили на классических видах топлива.

По данным агентства "Автостат", всего в России в 2024 году было продано 17,8 тыс. электромобилей, то есть 1,1% от общего объема реализации новых легковых машин.

Опубликованная правительством РФ в 2021 году концепция по развитию производства и использования электротранспорта в РФ на период до 2030 года предполагает несколько сценариев развития рынка этого транспорта в стране. При инерционном сценарии к 2030 году доля электротранспортных средств составит 5% от общего объема. При сценарии ускоренного развития, предполагающем проактивную поддержку инфраструктуры и спроса, доля может достигнуть 30% рынка.

Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа. Деловая программа включает порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. Участники обсудят вопросы экономики, промышленности, образования, культуры, финансы и инвестиции, вопросы развития транспортных коридоров, сельского хозяйства, туризма и других направлений сотрудничества. Ожидается порядка 10 тыс. участников. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.