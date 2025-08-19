Кабмин поддержал расширение льгот на жилье для военных с детьми с инвалидностью

В правительстве отметили, что улучшение социальной поддержки таких семей относится к приоритетным направлениям госполитики

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Правительство России поддержало законопроект, согласно которому военнослужащие с детьми-инвалидами смогут получить жилье вне очереди даже после совершеннолетия такого ребенка. Соответствующее заключение кабмина есть в распоряжении ТАСС.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в заключении.

В правительстве отметили, что улучшение социальной поддержки семей с детьми-инвалидами относится к приоритетным направлениям госполитики. "Решение задач по повышению уровня рождаемости предусматривает создание механизмов улучшения качества жизни инвалидов и оказание дополнительной поддержки семьям, имеющим детей-инвалидов с детства", - констатировали в кабмине.

Суть законопроекта

Поправки предлагается внести в закон "О статусе военнослужащих". Они инициированы сенатором Еленой Перминовой. Законопроект должен улучшить социальную защиту военнослужащих и их семей.

Сейчас в законе указано, что льгота предоставляется "военнослужащим и гражданам, уволенным с военной службы, имеющим трех и более детей либо одного и более ребенка-инвалида". Такие военные могут получить "денежные средства на приобретение или строительство жилых помещений либо жилые помещения в собственность бесплатно или по договору социального найма". Также это распространяется на внеочередное получение служебного жилья, комнат в общежитиях или арендных квартир.

Но статус ребенка-инвалида действует только до 18 лет. С учетом этого формулировку закона предлагается скорректировать. По задумке, льгота также будет предоставляться при наличии "одного и более детей, достигших 18-летнего возраста, являющихся инвалидами с детства I группы". То есть право на жилье вне очереди сохранится и по достижении ребенком-инвалидом совершеннолетия.

"Данная группа инвалидности является наиболее тяжелой, поэтому родители (опекуны) таких детей осуществляют за ними уход, как правило, в течение всей жизни. Соответственно, такие семьи наиболее остро нуждаются в собственном жилье, которое они могли бы оборудовать соответствующим образом и создать необходимые условия для надлежащего ухода за инвалидом I группы", - отмечается в пояснительной записке.

В документе указано, что законопроект не вводит новую категорию льготников, а лишь уточняет очередность обеспечения военных жильем.