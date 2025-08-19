ВЛАДИВОСТОК, 19 августа. /ТАСС/. Первые предприниматели, ставшие участниками программы "Выращивание" в Приморье, получили возможность воспользоваться услугами по продвижению бизнеса на сумму до 450 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центра "Мой бизнес".

"Услуги на сумму 450 тыс. рублей получат участники программы "Выращивание". Участники первого набора в программу - субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) с годовой выручкой более 10 млн рублей - завершили подготовительный этап, во время которого их консультировали эксперты, а центр "Мой бизнес" разработал карты развития бизнеса. Теперь предприниматели получили право и компетенции, чтобы правильно выбрать услуги, необходимые им для масштабирования и кратного увеличения выручки. Общая стоимость услуг, которые получит каждый субъект МСП может составить до 450 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Работа с участниками первого набора в программу началась в мае. Всего предусмотрено три волны "Выращивания", к которым присоединились 60 субъектов МСП с высоким потенциалом роста. Ожидается, что каждый участник программы получит кратный рост выручки и масштабирование. За время программы предпринимателям помогут разобраться и получить имеющиеся в крае и на федеральном уровне меры поддержки для бизнеса, определить точки роста, разработать индивидуальную карту развития с ключевыми задачами, сроками реализации и доступными ресурсами.

По оценкам экспертов, каждый рубль господдержки создаст для компании-участника 45,5 руб. валовой выручки, что в результате обеспечит укрепление налогооблагаемой базы предприятия, создание рабочих мест и увеличение вклада в экономику региона.