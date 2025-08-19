Т2 фиксирует пятикратный рост мошеннических вызовов с международных номеров

При этом, согласно представленным данным, на традиционные голосовые вызовы в июле приходилось 43% мошеннических сообщений, 57% - на мессенджеры

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Сотовый оператор Т2 зафиксировал за последнюю неделю пятикратный прирост мошеннических звонков с международных номеров, а больше всего вызовов поступает с нумерацией Великобритании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора.

"T2, российский оператор мобильной связи, зафиксировал резкий прирост мошеннического трафика с международных номеров. За неделю показатель заблокированных вызовов увеличился в пять раз. Наибольшее количество мошеннических вызовов поступает с нумерацией Великобритании", - рассказали в пресс-службе.

При этом, согласно представленным данным, на традиционные голосовые вызовы в июле приходилось 43% мошеннических сообщений, 57% - на мессенджеры. В Т2 пояснили, что мошенники используют звонки с присвоением международной нумерации как альтернативу вызовам с подменой номера. "Лидерами антирейтинга стран, чью нумерацию использовали мошенники, с десятикратным отставанием от Великобритании стали Кипр, Мальта и Швейцария. За последнюю неделю на фоне ограничений голосовых вызовов в иностранных мессенджерах их география изменилась. Так, число заблокированных вызовов из Великобритании и Австрии выросло в 14 раз, из Эритреи - в 18 раз. Прежде это были экзотические страны: Танзания, Гватемала, Сейшелы", - сообщили в Т2.

Вместе с тем, по данным оператора, на внутрироссийском трафике, поступающем на сеть Т2, количество попыток вызовов с подменой номера звонящего выросло на 15%. В последние дни Т2 ежедневно блокирует более 24 млн дополнительных вызовов с подменой номера на нумерацию РФ.