"Беспилотные системы" рассказали об интересе к дронам Supercam за рубежом

По словам представителя организации, основным международным партнером является Белоруссия

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Страны постсоветского пространства, Персидского залива и Юго-Восточной Азии проявляют интерес к российским разведывательным дронам Supercam. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель группы компаний (ГК) "Беспилотные системы".

"Мы предлагаем свою продукцию странам бывшего СССР, преимущественно входящих в ОДКБ, государствам Персидского залива, Юго-восточной Азии и другим странам дальнего зарубежья. Акцент, безусловно, идет на страны ОДКБ, так как в данном объединении целесообразно иметь наиболее унифицированное вооружение и военную технику для удобства взаимодействия и взаимозаменяемости в случае необходимости оборонных маневров. Интерес к беспилотникам марки Supercam у зарубежных заказчиков имеется, но называть конкретные страны и стадии переговоров, как вы понимаете, мы сейчас не можем", - сказал он.

Он отметил, что ГК активно продвигает свой флагманский комплекс с разведывательными беспилотными летательными аппаратами Supercam S350.

По словам представителя организации, основным международным партнером является Белоруссия, которой всегда предлагают самые передовые разработки. "Наш традиционный рынок - это Республика Беларусь. Для этой братской страны мы всегда предлагаем самое новое из наших разработок, ведь в рамках Союзного государства у нас общее оборонное пространство, мы всегда на связи с белорусскими военнослужащими, которые применяют Supercam, и оперативно реагируем на поступающие запросы и предложения", - подчеркнул собеседник ТАСС.