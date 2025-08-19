Еще четыре заявки находятся на проверке в правительстве области

БЕЛГОРОД, 19 августа. /ТАСС/. Семь предприятий из Шебекино, Борисовского и Белгородского районов вошли в свободную экономическую зону (СЭЗ) Белгородской области. На данный момент резидентами СЭЗ является 21 предприятие, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Уже 21 предприятие вошло в СЭЗ Белгородской области. Вчера вышло постановление правительства Российской Федерации. Семь новых предприятий: Шебекино, Борисовский, Белгородский районы", - проинформировал глава региона.

По словам губернатора, сейчас на проверке в правительстве области находятся еще четыре заявки, и две уже направлены в Министерство экономики РФ. "Надеемся, что проверка документов пройдет быстро, выйдет постановление, и наши предприятия, которые действительно находятся в непростой экономической ситуации в приграничье, получив федеральную поддержку, налоговые льготы, смогут не просто получить определенную стабильность, но и новые точки опоры для своего будущего развития", - добавил Гладков.