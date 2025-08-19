Кабмин ранее распорядился провести конкурс до 18 августа

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Конкурсный отбор по строительству новой генерации на Дальнем Востоке не состоялся из-за отсутствия заявок, сообщил "Системный оператор".

"В связи с отсутствием ценовых заявок, поданных для участия в конкурентных отборах мощности новых генерирующих объектов, проведенных на основании распоряжений правительства РФ от 08.07.2025 № 1840-р и от 10.07.2025 № 1858-р, отсутствуют генерирующие объекты, отобранные по результатам указанных отборов", - говорится в сообщении.

Ранее кабмин распорядился провести конкурс на строительство генерирующих объектов на территории приемной части энергосистем Хабаровского и Приморского краев до 18 августа.

Согласно утвержденным техническим требованиям, объем установленной мощности генерирующих объектов, отобранных по результатам долгосрочного конкурса, должен обеспечивать величину суммарной максимальной установленной мощности в диапазоне от 203 МВт до 250 МВт. Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала составляет 14%.