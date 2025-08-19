В Казахстане начали производить телевизоры и стиральные машины Samsung

Технику начали собирать на заводе Silk Road Electronics, сообщили в пресс-службе министерства промышленности и строительства республики

АСТАНА, 19 августа. /ТАСС/. Производство телевизоров и стиральных машин под брендом южнокорейской фирмы Samsung началось в Казахстане в городе Сарани. Об этом сообщили в пресс-службе министерства промышленности и строительства Казахстана.

По данным ведомства, технику начали собирать на заводе Silk Road Electronics. "На предприятии будут производиться стиральные машины Samsung с поддержкой экосистемы SmartThings, а также телевизоры с высоким разрешением и функцией Smart TV", - говорится в сообщении.

Мощности предприятия позволяют выпускать в год до 150 тыс. телевизоров, а также порядка 200 тыс. стиральных машин. В этом году планируется собрать 10 тыс. ТВ и 25 тыс. стиральных машин, отметили в Минпроме республики. "Запуск производства продукции мирового бренда в Казахстане является важным этапом развития машиностроительной отрасли и способствует реализации политики импортозамещения и повышения уровня локализации", - отметили в пресс-службе.

Завод Silk Road Electronics был запущен в конце 2023 года на базе бывшего предприятия "Карагандарезинотехника". На заводе ранее уже налажен выпуск бытовой техники под марками Royal, Shuvaki, Vesta, Artel. В марте газета The Korea Times сообщала, что крупные южнокорейские корпорации, включая LG Electronics и Samsung Electronics, изучают возможность вернуться на российский рынок в случае урегулирования конфликта на Украине и отмены антироссийских санкций.