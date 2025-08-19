По данным совместного исследования с международной сетью автосервисов Fit Service, более чем в два раза чаще россияне стали искать модели Tank и Hongqi

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Российские пользователи автосервисов стали просматривать объявления о продаже премиальных китайских марок по итогам 7 месяцев 2025 года на 58% чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом говорится в совместном исследовании международной сети автосервисов Fit Service и "Авто.ру" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Аналитики "Авто.ру" проанализировали популярность пяти китайских премиальных автопроизводителей среди российских покупателей. Они выяснили, что по итогам семи месяцев 2025 года объявления о продаже Hongqi, Lixiang, Tank, Voyah и Zeekr стали просматривать на 58% чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года", - сказано в исследовании.

Таким образом, более чем в два раза чаще россияне стали искать модели Tank (+135%) и Hongqi (+112%), также вырос интерес к марке Lixiang (+68%). Рост популярности Voyah и Zeekr фиксируется на уровне 34% и 30% соответственно.

Совокупное число машинозаездов премиальных китайских марок удвоились в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Чаще всего на автосервисы заезжают представители трех марок: Lixiang, Tank, Voyah. Реже, но все же обращаются за обслуживанием и ремонтом владельцы Hongqiи Zeekr. По всем этим брендам фиксируется значительный рост числа визитов.

Эксперты также отмечают, что средние чеки на ремонт и обслуживание китайских моделей премиум-брендов Hongqi, Lixiang, Tank, Voyah и Zeek варьировались без четкой тенденции. При этом их средний показатель по итогам 7 месяцев 2025 года составил 11,5 тыс. рублей.

"Нельзя сказать, что именно поломок китайского премиума стало больше. Таких машин стало в целом больше на дорогах, всем им требуется стандартное ТО (техническое обслуживание - прим. ТАСС), у кого-то заканчивается дилерская гарантия, поэтому растет число машинозаездов, но нет единообразия в обращениях", - отметил технический директор Fit Service Никита Родионов, слова которого приводятся в исследовании.