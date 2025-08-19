По данным исследования, также на 34% увеличился спрос на перегон автомобилей между городами

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Россияне в июне - июле текущего года стали на 14% чаще искать специалистов, готовых перегнать автомобиль из одной страны в другую, по сравнению с апрелем - маем. При этом в этот период спрос на перегон автомобилей между городами вырос на 34%. Об этом говорится в исследовании "Авито.Услуги", материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

"В июне - июле 2025 года спрос на перегон автомобилей между городами вырос на 34% по сравнению с апрелем - маем этого же года. При этом количество доступных предложений увеличилось в 5,3 раза. Международные перевозки авто тоже продемонстрировали заметный прирост интереса. Летом россияне на 14% чаще искали специалистов, готовых перегнать машину из одной страны в другую", - сказано в исследовании.

Кроме того, в июне - июле положительная динамика также наблюдалась и в нише автовозов - доставки автомобилей между городами и странами на специальных транспортерах. Жители РФ на 5% чаще искали перевозку машин между городами, при этом количество предложений летом выросло на 57%.

"Летом традиционно растет спрос на услуги по перегону автомобилей как между городами, так и из-за границы. В длинный световой день и теплую погоду ехать на большие расстояния безопаснее - на дороге нет реагентов и гололедицы. Кроме того, в это время автосалоны набирают машины для осеннего рынка - все это стимулирует рост спроса на работу перевозчиков", - отмечается в исследовании.