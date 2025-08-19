В преддверии нового учебного года активизировались пираты, подпольно производящие контрафактные учебники и учебные пособия для начальной и средней школы

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Группа компаний "Просвещение" выплатит до 500 тыс. рублей за информацию о контрафакте, выпущенном под их брендом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

В преддверии нового учебного года активизировались пираты, подпольно производящие контрафактные учебники и учебные пособия для начальной и средней школы. По данным группы компаний, в июле-августе 2025 года правоохранительными органами пресечена деятельность двух типографий, осуществлявших печать в больших объемах поддельных учебных пособий.

"Группа компаний "Просвещение" готова выплатить денежное вознаграждение за информацию о производителях контрафактной учебной продукции, выпущенной под нашими выходными данными. Вознаграждение составит до 500 тыс. рублей при условии, что указанная информация послужит основанием для возбуждения уголовного дела по статье о нарушении авторских и смежных прав (ст. 146 Уголовного кодекса Российской Федерации) и/или незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) ст. 180 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе компаний напомнили, что создание контрафакта нарушает законодательство в области интеллектуальных прав, а выручка от такой продукции зачастую идет на финансирование других незаконных видов деятельности: наркоторговли, торговли оружием, терроризма. Кроме того, контрафакт учебников и пособий влечет за собой серьезные риски, связанные с охраной здоровья детей и качеством образования. Пиратские копии часто печатаются без соблюдения размеров шрифтов и прочего, а также на дешевой бумаге с токсичными красителями. Содержание пиратских учебников никак не проверяется на достоверность информации. Такая продукция содержит в себе как ошибки в текстах, задачах, формулировках, так и факты, противоречащие действительности, подчеркнули в "Просвещении".

Обращаться по известным случаям производителей контрафакта можно на почту contrafact@prosv.ru. "Просвещение" гарантирует конфиденциальность данных.