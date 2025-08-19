Третьим лицом по иску выступает "Еврохим северо-запад - 2"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. "Еврохим" подал иск к дочерней компании итальянской Tecnimont на €333,9 млн и $6,3 млн, следует из данных картотеки суда.

Иск АО "МХК "Еврохим" к ООО "МТ Руссия", единственным акционером которой является итальянская Tecnimont SpA, поступил в суд 5 августа. Пока он оставлен без движения до 15 сентября. Третьим лицом по иску выступает "Еврохим северо-запад - 2".

Ранее арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск компании "Еврохим", наложив арест на €380 млн на счетах "МТ Руссия". "Еврохим северо-запад - 2", который строит завод аммиака и карбамида в Ленинградской области, просил арестовать €1 млрд на счетах компаний.

В июне 2020 года компании заключили договор на проектирование и строительство завода по производству аммиака и карбамида, однако в мае 2022 года Tecnimont приостановила выполнение обязательств по контракту.

"Еврохим" в августе 2022 года уведомил компании о расторжении договоров "ввиду фактического отказа подрядчиков выполнять свои обязательства", потребовав вернуть аванс в размере €380 млн.

Tecnimont обратилась в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате, на что Еврохим" подал встречный иск.