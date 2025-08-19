Целью создания МИС, как сказано в техническом задании на проект, является совершенствование управления лечебными, диагностическими и административно-хозяйственными процессами

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Компания "Атомдата интеграция" (предприятие Росатома) приступила к разработке медицинской информационной системы (МИС), которую затем планируется внедрить в ряде российских регионов и интегрировать с существующими информационными системами и государственными информационными ресурсами. Об этом свидетельствуют документы, размещенные на портале госзакупок.

Целью создания МИС, как сказано в техническом задании на проект, является совершенствование управления лечебными, диагностическими и административно-хозяйственными процессами, повышение качества, доступности и преемственности медицинской помощи в ряде субъектов РФ путем внедрения современных информационных технологий. Судя по списку задач и требований, которые стоят перед будущими разработчиками, МИС должна будет объединить все существующие медицинские и околомедицинские структуры и службы субъекта в единую систему с возможностью оперативного доступа к картам пациентов, историям болезней, назначений, логистике и прочему.

В частности, в списке задач - автоматизация лечебной деятельности медицинских организаций государственной формы собственности за счет внедрения единых технологических решений; организация управления потоками пациентов при оказании плановой и неотложной медицинской помощи населению, мониторинг ее качества и доступности, оптимизация процессов записи к врачу, коммуникации с пациентом; автоматизация и централизация процессов обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации, специализированными продуктами лечебного питания; обеспечение формирование электронных рецептов; контроль маршрутизации, качества и доступности оказания медицинской помощи в медорганизациях, в том числе плановой, неотложной и скорой; обеспечение возможности проведения телемедицинских консультаций.

Как рассказали ТАСС в компании "Атомдата интеграция", МИС планируется интегрировать с существующими информационными системами и государственными информационными ресурсами Российской Федерации - ЕГИСЗ, ЕСИА, ГИС ОМС, СМЭВ 3.0 и другими. Особо было отмечено, что с учетом высоких требований к уровню конфиденциальности персональных медицинских данных, а также критической значимости процессов, автоматизируемых с помощью МИС, проект будет реализован на российских решениях, как в части программного обеспечения, так и в части вычислительной инфраструктуры и средств защиты информации. Ряд решений будет производиться предприятиями в контуре госкорпорации "Росатом".