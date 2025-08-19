Для продуктивной работы с китайскими партнерами регионам, в том числе бизнесу, важно формулировать свою переговорную позицию, а также изучать страну, отметила глава Агентства инвестиционного развития республики

КАЗАНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Татарстан может стать технологическим партнером Китая. Для этого в республике созданы все условия и имеется инфраструктура, сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина в рамках делового завтрака, посвященного российско-китайскому диалогу, на полях III международного форума "Ростки".

"Мы хотим технологическое партнерство с Китаем. Мы понимаем, что у нас есть Иннополис, у нас есть IT-парки, у нас есть нас есть инженеры. У нас есть не только сырье, <...> у нас есть еще и кадры, у нас есть научные центры, у нас есть инженерные центры, и мы хотим технологического партнерства с Китайской Народной Республикой, что им тоже выгодно", - сказал Минуллина.

По ее словам, Татарстан для себя определил перспективные ниши, в которых готов работать. "Это робототехника, микроэлектроника, промышленная роботизация, безусловно, это цифровизация во всех отношениях. И мне кажется, что нам надо больше, наверное, эту позицию Татарстана транслировать и внутри Китайской Народной Республики", - сказала Минуллина.

Она отметила, что для продуктивной работы с китайскими партнерами регионам, в том числе бизнесу, важно формулировать свою переговорную позицию, а также изучать страну.

ТАСС и Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан провели деловой завтрак, посвященный российско-китайскому диалогу, на полях форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество". Модератором дискуссии выступил китаевед и консультант Управления международных связей ТАСС Ярослав Курило. Деловой завтрак ТАСС стал площадкой для открытого разговора о смыслах, образах и ценностях в российско-китайском диалоге.

Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа. Деловая программа включает порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. Участники обсудят вопросы экономики, промышленности, образования, культуры, финансы и инвестиции, вопросы развития транспортных коридоров, сельского хозяйства, туризма и других направлений сотрудничества. Ожидается порядка 10 тыс. участников.

