МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Правительство России продолжает оказывать финансовую поддержку пострадавшим жителям и организациям Белгородской и Курской областей. Распоряжения о выделении на эти цели в общей сложности более 200 млн рублей подписаны, сообщает пресс-служба кабмина.

"Из общей суммы более 60 млн рублей предназначены для выплат жителям Белгородской области, полностью утратившим имущество первой необходимости. Размер выплат составит более 156 тыс. рублей на человека", - говорится в сообщении.

Отдельным распоряжением Курской области выделено 150,5 млн рублей. Средства пойдут на поддержку не менее 25 организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги.

Решение связано с приостановлением начисления платы за жилое помещение и коммунальные услуги для жителей отдельных территорий Курской области с августа 2024 года. Такая мера была утверждена оперативным штабом по реализации в Курской области указа президента, которым в регионе был введен особый режим.

"Выделенные средства обеспечат финансовую устойчивость региональных организаций ЖКХ и позволят им продолжить предоставление услуг гражданам и предприятиям", - пояснили в правительстве.