По данным агентства, это первый случай производства всей линейки новых смартфонов в Индии, в том числе моделей Pro, для американского рынка

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Компания Apple расширила производство четырех новых моделей iPhone 17 на пяти заводах в Индии для поставок в США, чтобы якобы снизить зависимость от производственных линий в Китае. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, это первый случай производства всей линейки новых смартфонов в Индии, в том числе моделей Pro, для американского рынка. Отмечается, что компания расширила число местных заводов, производящих iPhone, и перенесла большую часть производств для рынка США из КНР в Индию, чтобы уменьшить влияние экономических пошлин.

По информации агентства, расширение затронуло завод Tata Group в Хосуре (штате Тамилнад) и производственный центр Foxconn Technology Group в Бангалоре (административный центр Карнатаки).

Весной Apple начала перенос части производственных мощностей из Китая в другие страны из-за угроз президента США Дональда Трампа ввести высокие импортные пошлины на продукцию из КНР. Компания тогда нарастила выпуск устройств на заводах в Индии и ряде государств Юго-Восточной Азии. Как ранее сообщило издание Business Standаrd со ссылкой на данные индийского правительства, с апреля по июнь экспорт iPhone из Индии вырос на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Индийской ассоциации сотовой связи и электроники, на продукцию Apple пришлось тогда 70% всех поставленных страной за рубеж смартфонов.

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Как следует из указа Трампа, Вашингтон может принять аналогичные меры и против других стран. Таким образом, пошлины на импорт индийских товаров в США доведены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми, необоснованными и неразумными, заверив, что примет все необходимые меры для защиты своих интересов.

После возвращения в Белый дом Трамп неоднократно высказывал мнение, что Apple необходимо локализовать свое производство в США. 6 августа Трамп объявил о планах компании в течение следующих нескольких лет инвестировать $600 млрд в американскую экономику. Глава Apple Тим Кук в свою очередь отметил, что компания вскоре будет производить все стекла для своих смартфонов iPhone и смарт-часов Apple Watch на заводе в американском штате Кентукки.