В Омской области за два года газифицируют около 7 тыс. домовладений

Уже подано более 2 тыс. заявок на подключение от жителей региона

ОМСК, 19 августа. /ТАСС/. Проведение магистрального газа на север Омской области, который из-за истощения Тевризского газоконденсатного месторождения в сильные морозы остается без этого вида топлива, позволит дополнительно газифицировать за 2025-2026 годы около 7 тыс. домовладений. Об этом сообщил журналистам генеральный директор АО "Омскгазстройэксплуатация" и директор госпредприятия "Омскгоргаз" Дмитрий Мишуров.

"Те сети, которые мы сейчас строим, суммарно создадут возможность подключения в [уже] газифицированных населенных пунктах дополнительно почти для 7 тыс. домовладений. На сегодняшний день поданы уже более 2 тыс. таких заявок", - сказал Мишуров, отметив, что это задача на 2025-2026 годы.

По его словам, после этого будет рассмотрена возможность газификации других населенных пунктов и подключения к магистральному газу дополнительных юридических лиц. Заместитель генерального директора по реализации газа ООО "Газпром межрегионгаз Омск" Антон Сеньков добавил, что ранее газ из месторождения получали около 10 компаний, но после его истощения подача топлива была отключена. Сейчас они оформляют все документы для возобновления газоснабжения.

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко сообщил ТАСС, что в настоящий момент судьба истощенного месторождения еще не решена. Возможно, оно будет законсервировано или будет использоваться для газоснабжения предприятий в Тевризе. По словам министра, инвесторы проявляют интерес к этому проекту.

Шнипко уточнил, что в настоящий момент из Тевризского месторождения газ получают около 4 тыс. абонентов, почти половина из них использует топливо для приготовления пищи. По плану ввести магистральный газопровод в эксплуатацию должны в четвертом квартале 2025 года. "Но мы прилагаем все усилия, чтобы разрешение на пуск газа получить в октябре этого года", - подчеркнул министр.

Об истощении месторождения

Проблемы с газоснабжением начались в Тарском, Тевризском и Знаменском районах, которые обеспечивает газом Тевризское газоконденсатное месторождение, еще зимой 2019 года. В 2021 году на месторождении была отремонтирована одна из скважин. Это должно было обеспечить гарантированное газоснабжение, но в сильные морозы давление в газопроводе продолжало снижаться.

Жители частных домов вынуждены были отапливаться дровами, углем или электричеством. Для компенсации выросших затрат по распоряжению главы региона населению выделялись субсидии в размере от 9,6 до 23,6 тыс. рублей в зависимости от вида отопления.