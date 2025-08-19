Депутат Василий Пискарев отмечал, что должники лишены реальной возможности погасить задолженность

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Правительство России поддержало законопроект, предполагающий приостановку исполнительного производства на территориях, где действуют военное положение или режим контртеррористической операции (КТО). Заключение кабмина есть в распоряжении ТАСС.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в документе.

Инициативу предложил депутат Василий Пискарев ("Единая Россия"). Парламентарий отмечал, что должники на территориях, где действует военное положение или режим КТО, лишены реальной возможности погасить задолженность.

Одновременно в законопроекте предусмотрена норма, которая должна защитить взыскателей, в том числе из социально уязвимых категорий. Право судебных приставов приостанавливать исполнительное производство не будет распространяться на алименты, возмещение вреда жизни или здоровью, имущественные требования в результате коррупционных преступлений.