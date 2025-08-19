Он составил 30,9 трлн рублей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Наличный денежный оборот в России во втором квартале 2025 года сократился на 7,5%, до 30,9 трлн руб. по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года, следует из расчетов ТАСС на основе статистики Банка России.

Так, по данным ЦБ, в кассы и банкоматы банков в II квартале поступило 15,1 трлн руб., было выдано 15,8 трлн руб. В II квартале 2024 года поступления находились на уровне 16,3 трлн руб., а выдачи - 17,1 трлн руб.

Лидерами по наличному денежному обороту РФ, как и в прошедшем году, являются Москва и Московская область (6,8 и 2,2 трлн руб.), Санкт-Петербург (1,8 трлн руб.), Краснодарский край (1,4 трлн руб.).

Сумма наличных денег в обращении на 1 июля 2025 года осталась почти на уровне прошлогодних значений (+0,3%) и составила 18 трлн руб.