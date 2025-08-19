Она составила 2,5 млрд рублей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Консолидированная чистая прибыль МТС банка по МСФО по итогам II квартала 2025 года упала в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 2,5 млрд руб., говорится отчете кредитной организации.

Чистые процентные доходы после формирования резервов увеличились на 10,4% и составили 5 млрд руб.

"Такой рост обеспечен за счет эффекта от приобретения портфеля ОФЗ объемом 156 млрд руб. и снижением расходов на резервы на 15,8%", - поясняется в отчете.

Операционные доходы до формирования резервов снизились на 4,4% - до 15,5 млрд руб.