Технология работает по принципу системы вызова функций

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Ассистент "Яндекса" на основе искусственного интеллекта (ИИ) "Алиса" сможет помогать пользователям управлять голосом на "ТВ-станциях" сторонними приложениями. Технология работает на основе технологии вызова функций, сообщает пресс-служба "Яндекса".

"Владельцы "ТВ-станций" [от "Яндекса"] теперь могут управлять голосом сторонними приложениями: например, ИВИ, "VK видео", Wink и Rutube. Новая возможность работает на основе технологии вызова функций. Благодаря ей "Алиса" может управлять не только телевизором и контентом "Яндекса", но и приложениями сторонних производителей - например, искать и запускать их контент", - рассказали в пресс-службе.

Также "Алиса" теперь помогает проходить игры на игровых консолях. Искусственный интеллект в реальном времени анализирует происходящее на экране, понимает контекст игры и предлагает подсказки, когда это необходимо. Кроме того, в телевизионных станциях появится функция автоматической настройки яркости экрана в зависимости от освещения и автоматической коррекции цветовой гаммы для более комфортного просмотра видео. Также в ночное время устройства смогут автоматически регулировать громкость звука, делая его более мягким и приглушенным.

Новые "ТВ-станции"

Также, как рассказали в пресс-службе "Яндекса", в продажу на всех крупнейших федеральных сетях и онлайн-маркетах поступили в продажу два новых ИИ-телевизора "Яндекса" на платформе YaOS X. "Новым технологическим флагманом стала "ТВ-станция про" с экраном MiniLED, частотой 144 Гц и оптимизацией изображения с помощью искусственного интеллекта", - добавили в пресс-службе.

В свою очередь сегмент бюджетных телевизоров пополнила "ТВ-станция бейсик" с QLED-экраном и всеми возможностями AI-ассистента.

"ТВ-станция про MiniLED" доступна в диагоналях 55, 65 и 75 дюймов и стоит от 89 990 до 149 990 рублей, "ТВ-станция бейсик QLED" - в диагоналях 43, 50, 55 и 65 дюймов стоимостью от 34 990 до 69 990 рублей. "К выпуску новых устройств "Яндекс" добавил во все "ТВ-станции" режим для комфортного просмотра контента в ночное время, помощь ассистента при прохождении компьютерных игр, улучшенные рекомендации контента и голосовое управление приложениями сторонних производителей", - отметили в пресс-службе.

О "Яндекс станциях"

"Яндекс ТВ-станции" - это ИИ-телевизоры на платформе YaOS Х с полноценным голосовым управлением, а также ИИ-ассистентом. Телевизоры представлены шестью моделями.