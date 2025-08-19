В России свыше 300 региональных брендов получили правовую охрану

По словам руководителя Роспатента Юрия Зубова, в стране действуют 334 отечественных региональных бренда

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Свыше 300 российских региональных брендов получили правовую охрану. Такие данные ТАСС привели в Роспатенте, подводя итоги к 70-летнему юбилею ведомства.

"Региональные бренды - это не просто знаки качества, а мощный драйвер экономического роста территорий. Они сохраняют культурное наследие, создают узнаваемость регионов и открывают новые возможности для местных производителей. Защита таких брендов - это инвестиция в устойчивое развитие, поддержка малого и среднего бизнеса, повышение и укрепление доверия потребителей к российской продукции", - отметил первый заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников.

По словам руководителя Роспатента Юрия Зубова, сегодня в России действуют 334 отечественных региональных бренда.

"Из них 235 являются наименованиями мест происхождения товара, а 99 - географическими указаниями. Регистрация регбренда позволяет производителям увереннее выходить на рынок, сохранять традиционные способы производства и расширять его, увеличивать объемы продаж, создавать новые рабочие места. Чаще всего сейчас региональный бизнес регистрирует бренды, связанные с сельхозпродукцией, минеральной водой и народными художественными промыслами", - уточнил он.

На четвертом месте алкогольная продукция и пиво, а на пятом - "прочее", к которому относятся, например, Якутские бриллианты, Мордовские ювелирные елочные игрушки, лечебные Сакские грязи и другие.

Безусловным лидером по количеству зарегистрированных региональных брендов является Краснодарский край - 27. Это такие бренды, как "Абрау Дюрсо", "Кубанские рис" и подсолнечное масло, а также чай и другие. На втором месте - Ставропольский край, в котором зарегистрированы 15 регбрендов - "Ессентуки", "Машук", "Нарзан" и другие. Замыкает тройку лидеров Московская область (11 регбрендов) - "Гжель", "Жостовская роспись", "Дулевский фарфор". При этом, например, региональный бренд "Гжель" внесен в Международный Лиссабонский реестр географических указаний.

