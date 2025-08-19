В Ассоциации компаний розничной торговли отметили, что базовая стоимость комплекта в сетевой рознице в августе 2025 года составила 5 228 рублей для мальчика и 4 768 рублей для девочки

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Минимальная стоимость набора школьных товаров в крупных российских торговых сетях снизилась в среднем на 18% по сравнению с годом ранее, сообщили ТАСС в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

"Минимальная стоимость необходимого набора школьных товаров в крупных торговых сетях в 2025 году снизилась в среднем на 18% по сравнению с прошлым годом. По данным ассоциации, базовая стоимость комплекта школьных товаров в сетевой рознице в августе 2025 года составила 5 228 руб. для мальчика и 4 768 руб. для девочки", - говорится в сообщении.

Эксперты пояснили, что в эту сумму входят: набор школьных канцтоваров, школьная форма (рубашка, брюки, носки, ботинки для мальчиков; блузка, сарафан, колготки, туфли для девочек), а также кроссовки, чешки, футболка, спортивные брюки и школьный рюкзак. По сравнению с августом 2024 года минимальная стоимость школьных товаров снизилась в среднем на 16% и 20% соответственно - год назад набор для мальчика стоил 6 254 руб., для девочки - 6 006 руб.

Сильнее всего на снижение стоимости базового школьного набора в сетевой рознице повлияла одежда. Например, минимальная цена на брюки из хлопка для мальчиков за год снизилась на 38%, до 850 руб., хлопковой рубашки для мальчика - на 45%, до 624 руб., блузки из хлопка для девочки - на 67%, до 574 руб., юбки - на 63%, до 623 руб. Цены на школьную обувь в сетевой рознице снизились до трехлетнего минимума.

"В 2025 году крупные ретейлеры увеличили инвестиции в снижение цен на канцелярские принадлежности, одежду и обувь для школы до исторического минимума за последние три года, несмотря на инфляцию. Это социальный вклад сетевой розницы в поддержку потребителей с разным уровнем дохода и сохранение стабильной ценовой ситуации в категории школьных товаров", - подчеркнул председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.