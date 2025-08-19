Более 90% предпринимателей на площадке - субъекты малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Число предпринимателей, которые зарегистрировались на столичном портале поставщиков, превысило 380 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по конкурентной политике Москвы.

"В настоящее время на портале зарегистрированы более 380 тыс. поставщиков со всей страны. Их количество с начала года выросло на 30 тыс. Активнее всего к площадке присоединялись представители из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Пермского края и Свердловской области - их доля среди новых пользователей составила почти 30%. Поставщики из этих регионов, зарегистрировавшиеся на портале с начала этого года, заключили 1,7 тыс. контрактов на сумму более 2,5 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития Марии Багреевой.

Она напомнила, что на портале работают 60 тыс. заказчиков в 42 регионах страны.

По словам руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, на сегодняшний день на портале представлено более 3,2 млн уникальных наименований. "Больше всего поставщиков на портале зарегистрировано из Москвы - их число достигает почти 180 тыс. В состав первой пятерки также входят Московская область, где зарегистрировано 38,5 тыс. предпринимателей, Пермский край - 13,6 тыс., Санкт-Петербург - почти 13 тыс. поставщиков и Краснодарский край - более 8 тыс. представителей бизнеса", - цитирует пресс-служба Пуртова.

В пресс-службе добавили, что ежедневно на платформе заключают около 1,5 тыс. контрактов. Более 90% предпринимателей на площадке - субъекты малого и среднего бизнеса.