На Ставрополье в 2028 году запустят завод по выпуску кукурузного крахмала

Предприятие даст 65 новых рабочих мест и будет приносить до 1 млрд рублей налогов ежегодно

СТАВРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Новый высокотехнологичный завод по выпуску модифицированного кукурузного крахмала появится на Ставрополье в 2028 году. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"На Ставрополье появится новое высокотехнологичное предприятие по глубокой переработке сельхозпродукции. Это завод по выпуску модифицированного кукурузного крахмала, который построят в Советском округе. Планируется, что это производство начнет работать в 2028 году. При выходе на полную мощность оно будет выпускать до 16 тыс. тонн продукции в год", - приводятся слова губернатора в сообщении управления пресс-службы и информполитики губернатора региона.

Планируется, что предприятие даст 65 новых рабочих мест и будет приносить до 1 млрд рублей налогов ежегодно.

"Продукция завода востребована в пищевой и фармацевтической промышленности. Ее используют при производстве йогуртов, кондитерских изделий, соусов, а также таблетированных лекарств", - отметили в управлении.

Уточняется, что больше двух третей модифицированного крахмала на российском рынке на данный момент - это импорт. Строительство завода поможет сократить зависимость от иностранных поставок.