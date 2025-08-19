Служба подозревает ООО "Огис Трейд" и ООО "Торговый дом "Эмса" в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах по поставке медицинских изделий, в том числе технических средств реабилитации

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила медицинский картель на сумму свыше 1,5 млрд рублей. Признаки нарушения обнаружены в семи регионах на торгах по поставке расходных медицинских изделий, в том числе технических средств реабилитации, сообщили в пресс-службе ведомства.

ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Огис Трейд" и ООО "Торговый дом "Эмса".

"Общая сумма начальных максимальных цен контрактов предварительно составила 1 574 360 370 рублей, - указали в ФАС. - В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы".