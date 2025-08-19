Согласно прогнозу, подготовленному "СМ Про", в 2026 году объем потребления цемента в РФ ожидается в диапазоне 55,2-63,7 млн тонн, отметила исполнительный директор отраслевого объединения "Союзцемент" Дарья Мартынкина

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Снижение потребления цемента в РФ может составить не менее 10% в 2025 году. Об этом рассказала журналистам в ходе пресс-конференци исполнительный директор отраслевого объединения "Союзцемент" Дарья Мартынкина.

"Аналитическая компания ООО "СМ Про" по запросу "Союзцемента" провела исследование, и был подготовлен прогноз потребления цемента в РФ на 2025-2027 годы. На 2025 год аналитики прогнозировали снижение на 6-12% (в диапазоне 58,5-62,9 млн тонн), но "Союзцемент" считает, что, скорее всего, снижение составит 10% или более того - по сравнению с предыдущим годом", - сказала она.

Согласно прогнозу, подготовленному "СМ Про", в 2026 году объем потребления цемента в РФ ожидается в диапазоне 55,2-63,7 млн тонн (динамика составит от -5,6% до +1,2% к уровню 2025 года), отметила Мартынкина. В 2027 году - в диапазоне 52,8-66,6 млн тонн (от -4,4% до +8% к уровню 2026 года) - за счет эффекта низкой базы. Эксперт выразила надежду, что правительство РФ поддержит строительную отрасль и динамика изменится в лучшую сторону.

Производство цемента в России, по данным "Союзцемента", снизилось за январь-июль 2025 года на 9,3% (до 33,4 млн тонн), потребление - на 9,6% (до 34,9 млн тонн), добавила Мартынкина.