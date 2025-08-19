С 1 октября 2025 года представители цементной отрасли планируют наносить один код Data Matrix на свою продукцию, что соответствует требованиям правил обязательной маркировки строительных материалов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Тестирование полного цикла работы маркировки, от получения кодов до реализации товаров в торговых сетях, планируют провести в цементной отрасли России для отслеживания эффективности всех процессов. Об этом сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) по итогам круглого стола с представителями бизнеса и ретейла "Цифровая маркировка цемента в розничных торговых сетях".

"Важно провести "сквозные" эксперименты с торговыми сетями, то есть тестирование полного цикла работы системы маркировки, от получения кодов до их использования на всех этапах оборота продукции вплоть до сканирования на кассах. Цель - проверить взаимодействие всех участников цепочки (производителей, дистрибьюторов, ретейлеров) с системой маркировки и отладить процессы так, чтобы они работали эффективно и корректно", - рассказала исполнительный директор "Союзцемента" Дарья Мартынкина, слова которой приводит ЦРПТ.

По ее данным, с 1 октября 2025 года представители цементной отрасли планируют наносить один код Data Matrix на свою продукцию, что соответствует требованиям правил обязательной маркировки строительных материалов. Она добавила, что в будущем многие из них также рассматривают нанесение нескольких кодов на мешках цемента, чтобы удовлетворить требования розничных сетей.

Как напомнили в ЦРПТ, большинство заводских площадок по производству цемента и сухих строительных смесей уже приступили к закупке оборудования, а также настройке производственных линий - компании планируют завершить подготовку к обязательной маркировке в срок. "Мы выступаем за открытый диалог, понимаем, что бизнесу и ретейлу нужно протестировать все процессы, особенно при реализации маркированного тарированного цемента, объем которого может достигать 50 кг. Нужно найти оптимальные пути взаимодействия", - отметила руководитель управления товаров народного потребления ЦРПТ Варвара Михайлова.