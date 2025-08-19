Рост экспорта в первую очередь обусловлен поставками рапсового масла, мороженой рыбы, свинины и пищевых субпродуктов свиней

КАЗАНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Товарооборот сельхозпродукции и продовольствия России и Китая вырос на 13% за первые шесть месяцев 2025 года. Об этом сообщила заместитель директора департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза РФ Залина Айба в рамках III международного форума "Ростки".

"По итогам первого полугодия товарооборот сельхозпродукции и продовольствия у нас увеличился на 13%. Стабильно растет российский экспорт продукции в Китай, который по итогам первого полугодия увеличился практически на 8%", - сказала Айба на сессии "Партнерство в области сельского хозяйства: российско-китайские перспективы".

По ее словам, рост экспорта в первую очередь обусловлен поставками рапсового масла, мороженой рыбы, свинины и пищевых субпродуктов свиней. "В совокупности эти виды продукции [дают] нам прирост более 400 млн долларов США", - сказала Айба.

Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа. Деловая программа включает порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. Участники обсудят вопросы экономики, промышленности, образования, культуры, финансы и инвестиции, вопросы развития транспортных коридоров, сельского хозяйства, туризма и других направлений сотрудничества. Ожидается порядка 10 тыс. участников.

