МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин был опечален тем, что временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн не привез ему попробовать усть-цилемского масла, качеством которого похвастался во время рабочей встречи.

Российский лидер обратил внимание на то, что несмотря на "чуть подсевшее" промышленное производство, "сельское хозяйство даже подросло". "На что я обратил внимание в этой связи: природные условия суровые в целом, а сельское хозяйство растет", - сказал президент. Глава региона заметил, что этим направлением Коми занимается целенаправленно, так как считает, что сельское хозяйство и на Севере может быть прибыльным. Гольдштейн рассказал, что в регионе очень много "хендмейда" - уникальных продуктов, начиная от оленины, заканчивая усть-цилемским маслом.

"Это очень дорогой продукт", - отметил он. "Маслица-то не подвезли, нет?" - тут же поинтересовался Путин. "Грешен, исправлюсь, Владимир Владимирович", - сказал Гольдштейн.

Тем не менее Путин был снисходителен, похвалив чиновника за то, что показатели отрасли АПК, действительно, растут, "и стройка подрасправилась". "Это здорово, это хорошо", - похвалил президент, но посетовал, что "как ни странно, все-таки уровень безработицы выше, чем в среднем по стране".

Говоря об экономике региона в целом, российский лидер отметил, что "держится уровень ВРП".

Однако врио главы Коми отметил, что безработица в регионе снизилась и стала ниже общероссийской. "Владимир Владимирович, хочу доложить, что уровень безработицы уже ниже, чем в среднем по стране: уже составляет 0,6%. То есть вовлеченность достаточно высокая", - сказал Гольдштейн.