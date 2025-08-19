Средства позволят расширить действующие инструменты для начинающих предпринимателей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Правительство России выделит 1 млрд рублей центрам поддержки малых и средних предприятий "Мой бизнес". Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание правительства.

"Для поддержки сектора малых и средних предприятий выделим 1 млрд рублей центрам "Мой бизнес", - сказал он.

Средства позволят расширить действующие инструменты для начинающих предпринимателей, в том числе масштабировать на все регионы страны программу помощи тем участникам СВО, которые после демобилизации планируют заняться своим делом.

"Уверен, что ресурсы позволят привлечь в сектор МСП больше инициативных граждан, которые создадут новые, перспективные проекты", - добавил Мишустин.