МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Власти России направят дополнительно 1,5 млрд рублей на мероприятия по социальному развитию центров экономического роста субъектов Дальнего Востока, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Глава кабмина отметил, что в повестке заседания целый блок вопросов о поддержке субъектов РФ. "На совещании в Магадане, которое прошло в конце прошлой недели, президент [России Владимир Путин] подчеркнул, что реализация мастер-планов городов Дальнего Востока стала таким новым этапом и качественного, и комплексного обновления, формирования современной среды для жизни, учебы, работы, для занятий бизнесом", - напомнил Мишустин.

Правительство, указал он, последовательно принимает меры для усиления этого важнейшего макрорегиона, в том числе в рамках соответствующей госпрограммы и федеральных проектов. "Направим дополнительно 1,5 млрд рублей. Средства пойдут на мероприятия по социальному развитию центров экономического роста дальневосточных субъектов", - подчеркнул премьер.

В частности, речь идет о дальнейшей реализации мастер-плана Улан-Удэ в Бурятии, ремонте и благоустройстве во Владивостоке филиала Национального центра "Россия" для открытия там постоянной экспозиции, а также реконструкции в Корсакове на Сахалине улицы к новому жилому комплексу, строящемуся по программе "Дальневосточный квартал". "Там будут возведены не только многоквартирные дома, но и детские садики, школы, объекты социальной инфраструктуры", - уточнил Мишустин.

Кабмин также поддерживает развитие центров экономического роста в Арктической зоне РФ. "Увеличили почти на 300 млн рублей финансирование для Республики Коми. Благодаря этому в Воркуте будет отремонтирована кольцевая дорога, закуплены более 40 автомобилей для дома престарелых и для скорой помощи", - добавил Мишустин. Он также уточнил, что благодаря выделенным средствам в Усинске появится школьный технопарк "Кванториум", где дети смогут проявить свои таланты и подготовиться к решению в том числе инженерных задач.

"Рассчитываем, что такие меры помогут раскрыть потенциал регионов, улучшить там условия жизни наших граждан ну и <...>, что тоже очень важно, сделать их (субъекты РФ - прим. ТАСС) более привлекательными для туристических поездок", - подытожил председатель правительства.