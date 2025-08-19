После окончания СВО все вернется на прежний уровень, отметил глава региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Проблема с нехваткой топлива на автозаправочных станциях Республики Крым продлится максимум еще месяц, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире на телеканале "Крым-24".

Ранее в министерстве топлива и энергетики Республики Крым сообщили, что временные трудности с доставкой светлых нефтепродуктов в Крым привели к нехватке бензина АИ-95 на нескольких АЗС, это незначительное отсутствие по отношению к общим запасам.

"Есть проблемы с топливом. К сожалению, объемы производства на трех заводах на юге России значительно уменьшены по объективным причинам. У нас сегодня топливо отсутствует на части автозаправочных станций "Кедр", на остальных автозаправках топливо есть. При этом я хочу объяснить крымчанам, что <…> значительная часть топлива доставляется автомобильным транспортом. После окончания СВО ряд вопросов уйдет и все это вернется на прежний уровень. Это объективная ситуация, которая еще может продлиться максимум до месяца", - сказал он, отметив, что вопрос прорабатывается ежедневно лично Аксеновым при содействии министра энергетики России Сергея Цивилева.

Глава Республики Крым также выразил надежду на выравнивание цен на бензин по сравнению с соседствующим Краснодарским краем тогда, когда на полуостров зайдут крупные компании.