Мероприятие пройдет в Международном выставочном центре "Казань экспо"

КАЗАНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Публичный тест-драйв электромобиля "Атом" пройдет в сентябре в рамках международного форума Kazan Digital Week. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора АО "Кама" Анатолий Кияшко на международном форуме "Ростки" в Казани.

"Пользуясь случаем, разрешите пригласить участников <...> у нас будет тест-драйв автомобиля "Атом" на Kazan Digital Week 17-19 сентября", - сказал он, обращаясь к участникам сессии "Инвестиционное сотрудничество России и КНР: точки роста".

В мае предсерийный прототип электромобиля "Атом" прошел тест-драйв на специализированной трассе в Центре технических видов спорта в Москве. В рамках разных этапов теста команда "Атома" провела комплексную проверку - оценила соответствие деталей проектным спецификациям, протестировала взаимодействие систем, а также провела анализ готовности производства к увеличению объемов и соответствия нормам безопасности.

Kazan Digital Week пройдет с 17 по 19 сентября 2025 года. Мероприятие состоится в Международном выставочном центре "Казань экспо" и на других площадках в очном и онлайн-формате.

Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа. Деловая программа включает порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. Участники обсудят вопросы экономики, промышленности, образования, культуры, финансы и инвестиции, вопросы развития транспортных коридоров, сельского хозяйства, туризма и других направлений сотрудничества. Ожидается порядка 10 тыс. участников.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.