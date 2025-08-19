Власти региона компенсируют 50% расходов

УФА, 19 августа. /ТАСС/. Власти Башкирии планируют субсидировать 50% затрат на покупку мобильных торговых объектов для предприятий торговли, бытового обслуживания и общественного питания. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр республики Андрей Назаров.

"Планируем запустить новую меру поддержки для предпринимателей, которые хотят развивать мобильную торговлю. Если подробно, то речь идет о субсидировании затрат на покупку мобильных торговых объектов для предприятий торговли, бытового обслуживания, общественного питания, а также для предприятий, предоставляющих места временного проживания. Важно: компенсируем 50% затрат на приобретение мобильных торговых объектов отечественного производства, но не более 5 млн рублей на один объект", - написал Назаров.

Он отметил, что в Башкортостане действует концепция развития нестационарной торговли.

"Сейчас в республике более 32 тыс. торговых объектов, из них порядка 7 тыс. - нестационарные и мобильные. Последние всегда нужны, во-первых, на трассах, а во-вторых, для жителей, которые проживают в отдаленных деревнях. Большинство из них - пожилые люди, у которых нет возможности ездить или ходить пешком в соседние села за продуктами. Предпринимателям, которые готовы и хотят организовать мобильную торговлю, мы также предоставим права на размещение объекта без торгов, минимизируем количество межведомственных согласований", - написал Назаров.

При этом в республике планируют актуализировать список населенных пунктов, где отсутствуют стационарные и нестационарные торговые объекты и распланировать их размещение с учетом пешеходного потока.