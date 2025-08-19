В Крыму к концу 2029 года построят курортный комплекс за 26 млрд рублей

В состав комплекса входят пятизвездочный отель, апартаменты и частные виллы под управлением гостиничного оператора

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Девелопер Veren Group планирует построить на южном берегу Крыма крупный курортный комплекс за 26 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Девелопер объявил о начале реализации курортного комплекса у подножия горы Ай-Петри, в Кореизе (входит в городской округ Ялта - прим. ТАСС). Размер инвестиций в проект оценивается в 26 млрд рублей. Компания уже получила разрешение на строительство с запланированной сдачей в конце 2029 года", - отмечается в сообщении.

В состав курортного комплекса входят пятизвездочный отель, апартаменты и частные виллы под управлением гостиничного оператора. Концепция проекта разработана московским бюро "Остоженка". В качестве единого отделочного материала стен и мощения выбраны натуральный камень и кирпич.

Общая площадь проекта составит 86 тыс. кв. м, площадь номеров и апартаментов - 40 тыс. кв. м. Пятизвездочный отель из двух корпусов (143 номера) займет восточную часть территории. Проектная линейка включает 484 номера, все они будут иметь террасы с видами на море или Ай-Петри. В западной стороне, в приватной зоне на склоне у озера, запланированы 15 вилл с собственными бассейнами.

На территории комплекса появятся спа, инфинити бассейны, фитнес-комплекс, рестораны, винотека, кофейни, детский центр. Деловая инфраструктура будет представлена конгресс-центром с амфитеатром, конференц-залом и переговорными. Для автовладельцев девелопер предусмотрел подземный паркинг.