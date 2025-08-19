Минпромторг ждет более умеренного роста во взаимной торговле с Китаем

Товарооборот между РФ и КНР в 2024 году достиг рекорда почти в $245 млрд, отметил глава министерства Антон Алиханов

КАЗАНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Минпромторг РФ отмечает некоторое замедление роста торговли между Россией и Китаем, в среднесрочной перспективе ждет более умеренных темпов ее увеличения, заявил глава министерства Антон Алиханов.

Он отметил, что товарооборот между РФ и Китаем в прошлом году достиг рекорда почти в $245 млрд, при этом на долю промышленных товаров и индустриальной продукции по итогам 2024 года приходится свыше 60% от общего объема двусторонней торговли.

"В текущем году мы фиксируем определенное снижение во взаимной торговле. Причины для такой динамики разноплановые: это и негативное влияние санкционного и иных форм экономического давления извне на наши страны, и волатильность на отдельных товарных рынках", - отметил Алиханов. По его словам, министерство отмечает и постепенное насыщение китайской продукцией в определенных рыночных сегментах.

"На мой взгляд, в среднесрочной перспективе нам следует ожидать более умеренных, чем прежде, темпов роста взаимной торговли, с последовательным увеличением доли высокотехнологичной и инновационной продукции", - сказал министр на международном форуме "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество".

По его словам, в структуре взаимной торговли стран представлены все основные товарные группы, а формат сотрудничества рассчитан на долгосрочную перспективу и в значительно меньшей степени подвержен конъюнктурному влиянию.

О форуме

Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа. Деловая программа включает порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. Участники обсудят вопросы экономики, промышленности, образования, культуры, финансы и инвестиции, вопросы развития транспортных коридоров, сельского хозяйства, туризма и других направлений сотрудничества. Ожидается порядка 10 тыс. участников.

