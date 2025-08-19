Речь идет об алмазном инструменте для различных, в том числе самых крупных, георазведочных компаний

НАЛЬЧИК, 19 августа. /ТАСС/. Обеспечение промышленного сектора Республики Узбекистан алмазным инструментом, произведенным в Кабардино-Балкарии, достигло 80%. Речь идет о поставках на сумму свыше $3 млн в год, рассказали во время встречи чрезвычайного и полномочного посла Узбекистана в РФ Ботиржона Асадова с представителями бизнес-сообщества в Нальчике.

"Мы поставляем амазный буровой инструмент в Республику Узбекистан на сумму порядка $3 млн в год. Это алмазный инструмент для различных, в том числе самых крупных, георазведочных компаний. Для этого нами даже создано представительство в Узбекистане, на складе которого находится продукция. Это делается для оперативности поставки инструмента компаниям, которые в нем нуждаются. Где-то около 80% потребностей Узбекистана в алмазном инструменте мы покрываем", - сообщила в интервью ТАСС заместитель генерального директора компании "Терекалмаз" Анна Хупова.

"Терекалмаз" расположен в Терском районе Кабардино-Балкарии. Является одним из крупнейших производителей алмазного бурового инструмента в России. С Узбекистаном сотрудничает более 20 лет.

В Нальчике с рабочим визитом находятся чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в РФ Ботиржон Асадов и генеральный консул посольства Мехриддин Хайриддинов. Представители дипломатического ведомства провели встречу с руководством республики, бизнес-сообществом и узбекской диаспорой, проживающей в Кабардино-Балкарии.

"С Кабардино-Балкарской Республикой в последние два-три года отмечается заметный рост в товарообороте. Имеется положительная динамика. Мы также увидели, что у нас очень много схожестей в менталитете, что создает хорошую прочную базу не только для ведения бизнеса, но и в целом для развития культурно-гуманитарных связей", - пояснил Асадов на встрече с предпринимателями.

Ранее отмечалось, что товарооборот России и Узбекистана по итогам 2024 года составил порядка $20 млрд и увеличился на 30%.